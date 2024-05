Napoli, un’altra suggestione per la panchina: “Era già nella lista di De Laurentiis”

Spunta un nuovo nome sul taccuino di De Laurentiis per la panchina del Napoli, era già in orbita del presidente.

Alla lista di De Laurentiis per il prossimo allenatore del Napoli, si è aggiunto a sorpresa un nome nuovo. Antonio Conte rimane una pista complicata, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini sono concentrati sul finale di stagione mentre Stefano Pioli è alle prese con la società milanista per l’accordo sulla buonuscita, una volta sollevato dall’incarico.

Il campionato degli azzurri sta per concludersi: il Napoli spera nella qualificazione alla prossima Conference League per la prima volta nella storia e potrebbe dare un senso ad una stagione completamente disastrosa. De Laurentiis sta cercando di individuare il giusto profilo per risollevare il morale della piazza e dei calciatori.

Serve un allenatore di carattere e dalle idee di gioco chiare e vincenti e, di conseguenza, la dirigenza azzurra starebbe virando su una personalità, già presa in considerazione lo scorso anno nella lista dei 40 nomi per sostituire Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è tornato di moda il nome di Ivan Juric.

Il tecnico croato si separerà a fine stagione dal Torino che individuato in Paolo Vanoli l’erede ideale per la panchina granata. L’attuale allenatore del Venezia lascerà i lagunari a seguito dell’esito di una stagione che sembra dire Serie A.

Idea Juric, il punto della situazione

Il futuro di Juric potrebbe essere in Inghilterra o in Francia ma non è escluso l’inserimento di un club italiano: il Monza, su tutti, con Palladino verso la Fiorentina, sarebbe seriamente interessato all’ex Hellas Verona soprattutto per le modalità secondo cui s’imposta la sua idea di gioco. In caso di addio di Gilardino ci sarebbe anche il Genoa, in quel che sarebbe un ritorno di fiamma.

Juric percepisce uno stipendio di 2 milioni di euro: una cifra non insostenibile per le casse partenopee. L’allenatore arriverebbe in alternativa a Gasperini, le cui idee di gioco sono più simili, rispetto ad Italiano e Pioli sullo sfondo. L’Atalanta vuole tenersi stretto il suo condottiero alla luce dei risultati ottenuti in Coppa Italia ed in Europa League.

Juric può rivelarsi l’uomo adatto per la ricostruzione sotto l’ombra del Vesuvio: il suo carisma e qualità tecnica potrebbe completamente stravolgere il Napoli in positivo. Questa potrebbe essere la prima vera e propria opportunità in una realtà come Napoli in cui potrà esprimere tutto il suo potenziale.