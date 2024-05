Ultim’ora Napoli, altra tegola per Calzona: un azzurro si ferma in allenamento

Ultim’ora Napoli, dal report d’allenamento spuntano problemi fisici per un titolare: le ultime direttamente da Castel Volturno

Domani alle ore 18:00, allo Stadio Diego Armando Maradona, è fissato il calcio d’inizio di Napoli-Bologna, penultima in casa per la squadra di Calzona. Gli azzurri affronteranno l’arrembante Bologna di Thiago Motta, che è alla ricerca di punti chiave per centrare la matematica qualificazione in Champions League dopo un’annata a dir poco sorprendente. Considerato il momento del Napoli, che viene dal pareggio in extremis in casa dell’Udinese, si tratta tutt’altro che di un match facile, al quale Calzona dovrà approcciarsi anche con diverse assenze di fondamentale importanza. Il tecnico ha più volte ribadito però di voler chiudere in bellezza la breve parentesi azzurra.

Problemi per Calzona: le ultime dall’allenamento del Napoli

In data odierna il Napoli ha svolto il consueto allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno. Calzona dovrebbe recuperare Kvaratskhelia, mentre non dovrebbe essere presente Raspadori, ancora alle prese con il trauma alla caviglia che lo ha tenuto fuori per la scorsa gara contro l’Udinese. L’attaccante però ha svolto parte dell’allenamento in gruppo.

Inoltre, dal report dell’allenamento odierno pubblicato dal Napoli sui propri canali ufficiali è sbucato un altro problema per Calzona. Si è fermato infatti Mario Rui, che ha interrotto anzitempo la seduta per il riacutizzarsi di una gonalgia. A questo punto, dato che manca solo un giorno alla partita, è probabile che la fascia sinistra contro il Bologna di Thiago Motta sarà occupata da Olivera.

Sono praticamente nulle anche le speranze di rivedere in campo Zielinski. Il polacco quest’oggi ha svolto allenamento personalizzato in campo. Dalle ultime indiscrezioni dovrebbe recuperare solo per l’ultima gara di campionato, contro il Lecce, l’ultima in maglia azzurra prima del passaggio all’Inter a parametro zero.

Il testuale del report d’allenamento odierno

Di seguito il comunicato del Napoli: