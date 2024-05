Pioli al Napoli, la “beffa” è dietro l’angolo: gli aggiornamenti

La pista Pioli si complica: oltre al contratto che lo lega al Milan spunta un club di Serie A che vuole assicurarselo.

Stefano Pioli è uno dei principali candidati per la panchina del Napoli della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis non ha di certo nascosto tutta la sua stima, in questi anni, nei confronti dell’ex allenatore della Fiorentina. Il Milan, d’altro canto, è scontento per l’operato del proprio mister ed è sempre più quotata l’ipotesi della separazione a fine stagione.

Pioli è legato alla società rossonera fino al 30 giugno 2025 e, di conseguenza, sono soltanto due le opzioni che potrà prendere in considerazione: concedersi un anno sabbatico o accordarsi con il Milan di una buonuscita. Quest’ultima, potrebbe essere una scelta che rallenterebbe l’approdo sotto l’ombra del Vesuvio del tecnico emiliano.

Intanto, però, un nuovo ostacolo bussa alla porta del Napoli: un club di Serie A è interessato all’allenatore del Milan. La società in questione è il Bologna che alla fine della corrente annata calcistica dirà probabilmente addio a Thiago Motta. Il tecnico rossoblù, secondo alcune indiscrezioni, è destinato a sposare la causa bianconera: la Juventus.

Pioli in orbita Bologna, la pista si complica

La compagine bolognese ha già esposto il suo interesse e per Pioli e per Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina, prossimo all’addio, è un altro profilo che De Laurentiis starebbe monitorando: probabile un sondaggio da parte del nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna. In alternativa a lui, in ottica rossoblù, ci sarebbe Pioli che potrebbe accogliere volentieri la causa.

La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe giocare un ruolo fondamentale per l’ambizione di Pioli, differentemente da Napoli che si dovrà, al massimo, accontentare della Conference League. Quella di Pioli al Bologna, secondo quanto riportato da Sportitalia, potrebbe diventare una trattativa concreta: Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, nutre una profonda stima nei suoi confronti. Si tratterrebbe di un vero e proprio ritorno dopo ben 10 anni dall’ultima partita in panchina.

Con i rossoblù ha collezionato 97 panchine dall’ottobre 2011 al gennaio 2014: la media punti è stata di 1,27 in totale. Successivamente è approdato alla Lazio con cui ha condotto una magnifica stagione, 2014/15, togliendo il terzo posto in campionato al Napoli di Rafa Benitez, valevole per la qualificazione ai play-off di Champions League proprio all’ultima giornata di Serie A. In seguito le esperienze all’Inter e alla Fiorentina, prima di diventare l’allenatore dei rossoneri.