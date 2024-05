Terremoto Napoli, nuova scossa avvertita in città: scoppia la paura tra i residenti

Nuova scossa di terremoto a Napoli, sisma avvertito anche in città, paura tra i residenti: tutta la ricostruzione dell’accaduto

La terra continua a tremare. La zona dei Campi Flegrei torna a far paura. Questo pomeriggio, alle ore 13:25. Due scosse in sequenza, la prima abbastanza forte, sono state avvertite dalla popolazione in gran parte della zona flegrea. L’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato due scosse: la prima di magnitudo 3.7 con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2,6 chilometri e il secondo terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro anch’esso in mare a una profondità di 3,7 chilometri.

Scossa terremoto Napoli, sciame sismico in mattina: il conto dei danni

L’Ingv ha comunicato inoltre che non si è trattato delle uniche due scosse della giornata. Intorno alle 12:30 si è registrata una serie di scosse di minore entità – di magnitudo 1.5 circa – minore rispetto a quelle registrate alle ore 13:25, con epicentro tra la zona della Solfatara e il golfo di Pozzuoli.

La scossa è stata chiaramente avvertita anche in città ed è scattata la paura tra i residenti. La Protezione Civile ha però comunicato che, al momento non sono stati riscontrati danni, ma presumibilmente nei prossimi giorni si effettueranno altre verifiche.