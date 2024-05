Accostato al Napoli, “salta” il primo allenatore: ha scelto l’estero

Accostato più volte sulla panchina del Napoli: la scelta è ricaduta su un club estero dalla grande storia.

La lista degli allenatori di De Laurentiis rischia di accorciarsi sempre di più all’improvviso: Pioli ed Italiano sono in orbita Bologna ed il primo ha ancora problemi sul piano contrattuale con il Milan, Gasperini in caso di vittoria di almeno un trofeo, Coppa Italia o Europa League che sia, potrebbe accettare il rinnovo mentre Conte rimane ancora un’incognita.

Inoltre la dirigenza azzurra avrebbe comunque sondato alcuni profili per la prossima stagione: su tutti c’è anche Ivan Juric. Intanto, però, è arrivata la notizia dell’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sul futuro di un allenatore più volte, nel corso di questa stagione, accostato alla corte partenopea.

Il tecnico in questione è Francesco Farioli, in forze al Nizza. Con il club rossonero ha condotto una stagione di livello ed ad un certo punto si è sperato realmente di raggiungere il traguardo addirittura del titolo. Alla fine ciò non è avvenuto a causa di momenti di alti e bassi in cui il suo Nizza non è stato particolarmente brillante.

Con i francesi, in 31 partite di Ligue 1, si è posizionato quinto in classifica in piena zona Europa League, con la possibilità concreta di andare a giocarsi il play off di Champions League: una stagione molto positiva che ha convinto uno storico club estero di puntare su di lui.

Farioli ha scelto l’Ajax, sarà il primo italiano nella storia dei Lancieri

Dopo un’annata calcistica complicatissima, l’Ajax ha collezionato in 32 partite ben 52 punti che la classificano al quinto posto del campionato di Eredivisie. Un anno fatto di tante difficoltà che hanno condotto la dirigenza olandese a prendere dei provvedimenti in vista della prossima stagione.

Il profilo individuato è quello di Francesco Farioli che potrebbe diventare il primo allenatore italiano nella storia dell’Ajax. Il club biancorosso, dopo 22 allenatori olandesi, ha deciso di cambiare rotta ed affidare la panchina ad un giovane emergente. In questo momento sembra essere lui il favorito ed ora si attende la decisione ufficiale dei Lancieri.

Farioli è apparso entusiasta alla proposta da parte di un club storico come l’Ajax che vuole recuperare terreno dopo la vittoria del PSV Eindhoven di Hirving Lozano in campionato. Di conseguenza, si approssima allo zero la possibilità di vedere il profilo di un allenatore emergente come Farioli, almeno prossimamente, sulla panchina del Napoli.