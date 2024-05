Napoli-Bologna, tifosi stufi e amareggiati: record negativo allo Stadio

Previsto record negativo allo stadio Maradona per la sfida contro il Bologna: i dati certificano l’umore della tifoseria.

Nella giornata di domani andrà in scena la 36esima giornata di Serie A: al Maradona si affronteranno Napoli e Bologna. La squadra partenopea cerca di centrare la qualificazione alla prossima Conference League mentre il Bologna di consolidare la posizione Champions League. La compagine di Thiago Motta ha bisogno di questi tre punti, fondamentali per allontanare la Roma, al sesto posto in piena zona Europa League.

I giallorossi hanno 60 punti mentre i rossoblù ne hanno 64 ed a due giornate dalla fine potrebbero rivelarsi decisivi dei passi falsi che costerebbero l’intero cammino di questa incredibile stagione. Gli azzurri devono salvare la faccia dopo una stagione completamente da dimenticare ed agguantare un posto in Europa sembrerebbe essere già un clamoroso miracolo sportivo. L’ultima gara contro il Bologna all’andata, stadio Dall’Ara, si è conclusa 0-0 con l’annessa polemica riguardo al rigore sbagliato da Victor Osimhen.

I tifosi, ormai stufi delle ripetute prestazioni sottotono da parte dei propri beniamini, hanno preso la decisione di non accompagnare la squadra in questo finale di campionato. Dopo i ripetuti confronti tra calciatori e tifoseria non sembra essere cambiato niente sul piano mentale: il gol di Success subìto contro l’Udinese allo scadere, è il chiaro segnale che il Napoli ha gettato la spugna.

Il sold-out è ormai un miraggio, ecco in quanti saranno al Maradona

Contro il Bologna non è per nulla previsto il pienone: migliaia di biglietti sono ancora disponibili in praticamente tutti i settori a disposizione dell’impianto, ad eccezione della Curva B Inferiore che è ancora chiusa per lavori di ristrutturazione. Ad un giorno dalla partita nessun settore è sold-out: un dato in controtendenza rispetto a quanto noto in quel di Fuorigrotta. Quest’anno la media interna di tifosi è stata di 40mila spettatori e non si è mai sceso sotto questa soglia.

Potrebbe dunque registrarsi la partita con meno tifosi del campionato partenopeo, allo stadio Maradona, poichè sono previsti “soltanto”30mila tifosi a supporto della squadra.

Il dato più basso in campionato, al di fuori di quello ottenuto contro il Frosinone in Coppa Italia. Alla sconfitta per 0-4 di Walter Mazzarri hanno assistito 25mila tifosi azzurri. Una conseguenza inevitabile dopo le continue e dolorose delusioni a cui gli spettatori del Maradona hanno dovuto assistere. Ultimi i posti ancora disponibili e in Curva e nei distinti.