Milik Juventus- Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, secondo quanto detto da Valter De Maggio nella trasmissione Radio Goal, non è un mistero che la Juventus è sulle tracce di Arkadiusz Milik.

Non solo, ma il Napoli ha fissato la valutazione del giocatore. Infatti, Aurelio De Laurentiis, è pronto a trattare da 50 milioni di euro.

Milik esulta per un goal

Milik Juventus, la strategia del club bianconero

Secondo il giornalista, il calciatore è molto vicino ai bianconeri che però, stanno pensando di lasciarlo un altro in maglia azzurra per poi prenderlo a parametro zero l’anno prossimo. Ma il club campano non ci sta. Se Milik resta, dovrà rinnovare.