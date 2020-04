Mertens Juventus – Saranno settimane calde in casa Napoli, non solo per la ripresa del campionato e delle coppe, ma anche per il mercato.

Sono tanti i giocatori azzurri che sono ambiti da diversi club e può esserci una mini rivoluzione con diverse cessioni e diversi addii. Come quello di Dries Mertens.

Mertens, il rinnovo ancora in stand by

Il belga è in scadenza di contratto e prima che si fermasse il calcio a causa del Coronavirus, sembrava aver trovato un accordo con Aurelio De Laurentiis, in un incontro a pranzo, per il rinnovo.

Invece, negli ultimi giorni, la pista si è raffreddata, le parti sembrano non essersi aggiornate e si sono aperte varie piste, come quella dell’Inter, del Chelsea e anche del Monaco, ultima scelta del calciatore.

Dries Mertens

Mertens Juventus, la richiesta di Sarri

Secondo quanto riporta Spormediaset, Maurizio Sarri, l’allenatore della Juventus, avrebbe chiesto alla sua dirigenza di prendere Mertens. Oltre a Milik, nel mirino della Vecchia Signora è finito anche il 32 enne azzurro.

Ma la Juventus prenderà solo uno dei due. Intanto, l’agente del polacco, ieri, ha dovuto smentire ogni tipo di trattativa con il club piemontese.

Non solo Mertens, anche altri due calciatori

Mister Sarri avrebbe chiesto anche altri due giocatori: Allan, centrocampista del Napoli e Jorginho, ex azzurro, attualmente al Chelsea e in un vortice di scandalo del gossip con una collaboratrice dei Blues. Il tecnico conosce bene entrambi e sa quanto possono dare alla causa.

Intanto, bisognerà conoscere le intenzioni di questi atleti, soprattutto di Mertens e Allan. I due non vorranno “tradire” i napoletani accettando la Juventus come è successo qualche anno fa con Higuain. O almeno, i supporter partenopei, lo sperano.

Il giocatore belga è molto attivo sui social negli ultimi giorni. Foto e video dei suoi allenamenti su Instagram per tenersi in forma.