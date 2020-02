53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il San Paolo che vibra, Lionel Messi, ancora non l’ha accarezzato. Ha calcato quel terreno da gioco oggi, un teatro vuoto, circondato solo dal flash delle fotocamere. Ha ripercorso metaforicamente e non le orme di Diego. Domani sarà avversario dell’azzurro, oggi ha strappato applausi e ovazioni. Napoli-Barcellona è così, la voglia di sognare di un popolo e l’ammiccante ammirazione verso il club del più grande. Domani sarà in campo con altri 10 compagni, altri 10 fuoriclasse a cui oggi ha solo rubato la scena. Come giocheranno le due squadre?

Non c’è Koulibaly, non è più una notizia ma in gare del genere lo diventa. L’effige sbiadita del gigante difensivo sembra perduta nel passato, nei big match, però, è un altro Kouli: chiedere al Liverpool. Mancherà lui, non ci sarà Llorente. Il resto a disposizione, pronti a dir la loro. La formazione sembra decisa: Ospina ha scavalcato Meret e Manolas-Maksimovic insieme stanno facendo bene. Di Lorenzo e Rui intoccabili sulle fasce, Demme perno imprescindibile. Allan e Fabiàn si giocano un posto sul centrodestra, Zielinski viaggia sul centro-sinistra e il trio in avanti è quello storico: Callejon-Mertens-Insigne. Non chiamateli piccoletti: vogliono confermarsi giganti.

Le defezioni del Barcellona costano tanto, per economia interna al club e per prezzi di mercato: non c’è mister 120 milioni Dembelé, manca Suarez, out anche Sergi Roberto e Jordi Alba. C’è il G.O.A.T., nel tempio di Diego, intoccabile in avanti. C’è Griezmann al centro e a sinistra Vidal supera il giovanissimo Ansu Fati. Semedo e Firpo rimpiazzano i terzini titolare, il ballottaggio attivo è tra Umtiti e Lenglet. Setién ha dichiarato: “Sceglierò stanotte, verso le 3”. Azzardiamo: Lenglet negli undici. Davanti a Ter Stegen inamovibile Piqué, inamovibile in mediana Busquets. Ai suoi fianchi, corrono Arthur Melo e De Jong, favoriti su Rakitic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, M. Rui; Fabiàn, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, J. Firpo; Arthur, Busquets, de Jong; Messi, Griezmann, Vidal. All. Setién.

