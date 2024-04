Infortunio Roma: si ferma il top giallorosso, a rischio per il Napoli

Ha dell’incredibile quanto da poco successo sul campo della Blueenergy Arena, dove il calciatore della Roma è uscito per problemi fisici. Trasferta di Napoli ora a rischio.

Il 25 aprile 2024 passerà senz’altro alla storia come una delle date più storiche targate calcio di stampo Serie A. Questo, a causa del recupero di 20 minuti fra Udinese e Roma, scese in campo quest’oggi a poco meno di un mese dall’originario calcio d’inizio della sfida interrotta a causa del malore di N’Dicka. Ripresa la gara, quest’ultima ha regalato ben poche emozioni al pubblico della Bluenergy Arena prima del vantaggio giallorosso sul finale, fronteggiando però un infortunio a sorpresa in casa Roma.

Problemi all’inguine per Smalling, trasferta di Napoli a rischio

Soli 20 minuti da recuperare e, a conti fatti, poco più di 10 effettivi giocati in quel di Udine, dove una sfida surreale ha regalato ben pochi sussulti prima della rete sullo scadere di Cristante. Eppure, per De Rossi neanche un così ristretto lasso di tempo è coinciso con la calma, visto l’infortunio rimediato da Chris Smalling poco prima del novantesimo minuto. Il centrale inglese ha infatti fatto cenno alla panchina richiamando l’attenzione del proprio allenatore, che poco dopo ha mandato in campo Diego Llorente.

Lo spagnolo ha così sostituito l’ex Manchester United dopo appena 15 minuti di partita, con le prime diagnosi che arriveranno senz’altro a breve. Smalling è comunque uscito dal campo sulle proprie gambe, toccandosi però l’inguine con fare alquanto zoppicante. Chiaro dunque che ora la trasferta di Napoli appaia molto in dubbio per uno dei migliori difensori centrali della nostra Serie A, che in caso di noia fisica potrebbe saltare l’incontro del Maradona. Le condizioni del britannico non sono ancora note, ma con così poco tempo per recuperare e una semifinale di Europa League alle porte, è molto probabile che mister De Rossi conceda del riposo a Smalling contro gli azzurri, così da non complicare le cose in vista di un sentitissimo Bayer Leverkusen-Roma.

Non solo Smalling, quale giallorosso non partirà per Napoli

Per De Rossi, il caso Smalling è solo l’ultimo dei problemi nato in vista della trasferta di Napoli in casa Roma. Questo, a causa della già certificata assenza di Paredes, squalificato dopo il giallo rimediato la scorsa giornata contro il Bologna, nonché del dubbio Lukaku. Il belga è infatti ancora in bilico dopo il problema muscolare rimediato contro il Milan in Europa League e potrebbe lasciare spazio ad Abraham in caso di mancato recupero. Fuori, infine, anche lo stesso N’Dicka, ancora in fase di recupero dopo gli eventi di Udine.