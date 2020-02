Setién: “Mi aspetto il miglior Napoli. Le parole di Gattuso mi lusingano, che bella la Champions in questo stadio. Fabiàn una persona fantastica”

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Buon pomeriggio amici di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa pre-partita di Quique Setién. Prima del tecnico è intervenuto Piqué (QUI LE SUE DICHIARAZIONI).

18.35 – Setién entra in sala stampa, inizia la conferenza: “In queste partite tutti vogliono dare il massimo, sarà difficile per entrambe le squadre e avrà fasi alterne. Sarà giocata a viso aperte, mi aspetto il miglior Napoli, abbiamo visto di cosa sono capaci, avranno una versione straordinaria della propria squadra.

Abbiamo un’atmosfera positiva e una squadra buona, abbiamo vissuto partite difficili e le abbiamo superate. Penso che la squadra stia vivendo un buon momento come il Napoli, anche loro sono in uno stato molto positivo. Ho fiducia nel seguire questa linea positiva, sapendo che domani sarà complicato. Dobbiamo mantenere questo livello.

La mia prima partita in Champions ha motivazioni speciali, cominciare la mia Champions in uno stadio con questa passione, sarà molto bello. Spero rimarrà nei ricordi felice perché avremo giocato bene e con personalità. Non c’è miglior inizio che un palcoscenico come questo. Mi sono arrivate le parole di Gattuso, mi sento lusingato per la sua uscita, per me è un orgoglio, lui è stato un grandissimo calciatore e un grande allenatore, mi fa piacere che uno come lui abbia detto queste cose su di me. Mi è rimasto un buon ricordo del Betis a Milano. C’erano giocatori che hanno reso le cose facili, tipo Lo Celso e Fabiàn (piccolo errore del tecnico, Fabiàn già non giocava più al Betis).

L’importante è che ci sia un miglioramento in tutto quello che facciamo e ci permetta di essere superiori agli avversari. Coronavirus? Non sono preoccupato solo per la squadra, sono preoccupato con tutti quelli che possono essere toccati, da qui invio la mia solidarietà. Speriamo che si trovi una soluzione quanto prima. Mi hanno solo misurato la febbre.

Fabiàn? È un calciatore a cui tengo molto, anche la tifoseria qui fa lo stesso. Ha avuto una crescita spettacolare, mi fa molto piacere per lui, spero che domani non ci metta tutte le sue qualità in campo. Mi fa molto piacere vedere i goal che sta facendo.

È anche umile e una bellissima persona. Io e Gattuso siamo arrivati in situazioni diverse, cerchiamo di mettere la nostra firma sul club e inculcare dei concetti. Questo processo richiede un po’ di tempo, ma la qualità di ciò che stiamo portando si vede. Il Napoli ha calciatori straordinari, un buon piano di gioco, molto chiaro, cerca di uscire da dietro con la palla. Ha dei calciatori che si sposano bene con queste idee e possono far male. Ha risorse tecniche di grande qualità e possono farti davvero male. La differenza tra Maradona e Messi è che non abbiamo visto un calciatore con la continuità di Leo, lui dopo tanti anni continua a fare partite così come l’ultima. Senza dubbio Maradona mi è piaciuto molto, è stato un calciatore enorme che ha fatto amare questo sport. Lenglet e Umtiti sono in grande forma, deciderò stanotte chi giocherà. Dipende da tante sfumature che influenzano queste scelte, si assomigliano ma hanno differenze. Vediamo cosa possono darci.