De Rossi verso Napoli-Roma: “Sono ancora i più forti”, il messaggio a sorpresa

Dopo aver recuperato i 20 minuti persi di Udinese-Roma, il tecnico Daniele De Rossi ha lanciato la propria sfida al Napoli: le parole.

Aumenta a dismisura il morale della Roma dopo la pesante sconfitta patita contro il Bologna la scorsa giornata. I giallorossi di De Rossi sono infatti scesi quest’oggi in campo per recuperare i 20 minuti contro l’Udinese persi a causa del malore di N’Dicka. Una sfida a tratti surreale, priva di mordente ma infiammata dalla rete di Cristante al minuto numero 95, in grado di rispedire nuovamente in orbita i capitolini in vista del big match di domenica contro il Napoli. Nel post partita, proprio sull’incontro con gli azzurri, ecco intervenire Daniele De Rossi, spalleggiato da uno dei propri calciatori più importanti.

De Rossi non abbassa la guardia, le parole sul Napoli

Vittoria a novantesimo inoltrato e primo scalino superato per la Roma di De Rossi, attesa ora da una coppia di sfide molto intrigante con Napoli e Bayer Leverkusen, quest’ultima in semifinale di Europa League. Il tutto, con qualche dubbio di troppo sponda forma fisica, visti i problemi accusati quest’oggi da Smalling e nell’ultima settimana da Lukaku, ma anche con un morale ritrovato dopo il successo. A confermarlo, lo stesso Daniele De Rossi, intervenuto sull’imminente incontro con il Napoli in quel di Sky Sport.

“Napoli? Il risultato di oggi non cambia nulla della nostra preparazione“, l’esordio del tecnico. “Umore e classifica sono ovviamente cambiati, ma questo non modifica la nostra concezione degli azzurri“, quanto aggiunto poi dall’ex centrocampista giallorosso. “Nonostante tutto, ritengo che il Napoli sia una delle squadre più forti della Serie A insieme a Milan e Inter, e dovremmo stare molto attenti. Sarà molto difficile affrontarli“, la conclusione di De Rossi, che nonostante gli ultimi risultati negativi ha dimostrato poca intenzione di abbassare la guardia d’innanzi ai partenopei.

A dare manforte alle parole del proprio mister, intenzionato a non abbassare la guardia contro il Napoli, quanto aggiunto sempre a SkySport da Leonardo Spinazzola. L’esterno ex Juventus è stato infatti intervistato in zona mista, aggiungendo il proprio pensiero in vista della gara contro gli azzurri. “Abbiamo dato un’ottimo scossone alla classifica e un ottimo segnale alla corsa Champions. Ora però non dobbiamo rilassarci e pensare al Napoli. Vogliamo vincere contro di loro, così come contro il Bayer Leverkusen e la Juventus“, quanto detto dall’esterno, che ha contribuito a lanciare la sfida agli ormai ex Campioni d’Italia.