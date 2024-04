“Conte è entusiasta”: la novità sul Napoli fa sperare i tifosi

Antonio Conte è un nome sempre più caldo per il Napoli, le ultime news sul tecnico pugliese non lascerebbero dubbi.

Antonio Conte è il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Il tecnico pugliese, fermo dopo l’esperienza al Tottenham, si sente ormai pronto per rimettersi in pista e l’opzione Napoli starebbe prendendo piede.

La corte del patron degli ex campioni d’Italia in carica, è stata ad oggi estenuante, tanto da iniziare a far breccia nel cuore di Conte. De Laurentiis ha un rapporto di vecchia data con l’allenatore e già a novembre, nelle settimane antecedenti all’esonero di Rudi Garcia, aveva provato in ogni modo a portarlo a Napoli per dare la svolta al campionato del proprio team.

Conte – Napoli: novità in arrivo? Il giornalista non ha dubbi, le ultime

De Laurentiis ad oggi starebbe ricevendo l’inaspettato “appoggio” di alcuni top club, su tutti Bayern Monaco e PSG, che fino a pochi mesi fa sembravano in pole position per Conte, salvo poi fare dietrofront, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.

Sull’emittente Televomero, nel corso della trasmissione “Giochiamo d’anticipo”, Ciro Venerato, giornalista RAI specializzato in calciomercato, è intervenuto rilasciando aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte, a sua detta, vicino al Napoli:

“Da quanto mi è arrivato, so che c’è stata una apertura da parte di Conte a De Laurentiis, il pugliese è uno che quando è motivato riesce a dare il 150%, ad oggi bisogna comprendere lo spazio che ci sarebbe tra la proposta del presidente del Napoli e le richieste dello stesso Conte. Specifico che inoltre l’ex Inter e Juventus già in passato era stato molto disponibile a dialogare con De Laurentiis, il motivo riconducibile al rifiuto della panchina del Napoli riguarda la poca propensione di Conte ad accettare panchine in corsa” – infine, il passaggio sulle altre opzioni, con la conferma dei soliti nomi noti: “Gli altri nomi sarebbero: Pioli, Gasperini ed Italiano, Gasperini per me sarebbe un altro nome importante, ma che vorrebbe un ingaggio altrettanto importante come riconoscimento alla propria carriera”.

Insomma, indiscrezioni confermate, l’asse Conte – Napoli è caldo, forse addirittura bollente e nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità in merito. C’è da restare unicamente in attesa, i tifosi partenopei attendono frementi di conoscere il nome del loro nuovo condottiero, sperando in una scelta questa volta vincente.