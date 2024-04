Futuro Kvaratskhelia, blitz a Napoli degli agenti: il motivo sorprende tutti

Il futuro di Kvaratskhelia è ancora incerto: tra rinnovo e cessione, le ultime news però potrebbero essere indicative.

Aurelio De Laurentiis è in fase di programmazione della prossima stagione, quella che a tutti gli effetti dovrà essere quella della rivalsa. A seguito dell’attesissimo terzo Scudetto, infatti, gli azzurri hanno clamorosamente toppato in questo campionato, rendendosi protagonisti di una stagione bel al di sotto delle attese.

Dallo scudetto all’anonima lotta per l’Europa minore, Europa League o addirittura Conference League, un qualcosa che mai nessuno avrebbe potuto prevedere agli albori della Serie A. Per questa motivazione, il patron è conscio della necessità di giocare d’anticipo, non perseverando negli errori che hanno condannato il Napoli all’attuale campionato. Fra questi, la gestione dei propri top, con un nuovo capitolo pronto ad aprirsi sponda Kvaratskhelia.

Futuro Kvara, novità importanti in arrivo: l’indiscrezione non lascia dubbi

Si dovrà innanzitutto definire il prossimo allenatore del club. Dal sogno Antonio Conte, obiettivo di uno sfrenato corteggiamento da parte di De Laurentiis, sino ai più economici Gasperini o Pioli, nomi importanti ma meno esigenti dell’ex Juventus ed Inter.

A quel punto si passerà al campo, dove sono tanti gli azzurri che lasceranno Napoli. Alcuni per scadenza contrattuale come Piotr Zielinski, altri a seguito di cessione come Victor Osimhen, su cui pende la clausola da 130 milioni d’euro. Infine, coloro che non verranno riscattati come Dendoncker. Insomma, una sorta di mini-rivoluzione, in cui potrebbero esserci pochi “superstiti”. Tra questi, almeno nelle intenzioni, dovrebbe esserci Khvicha Kvaratskhelia, top player del Napoli da cui De Laurentiis non vorrebbe separarsi nell’estate d’addio del sopracitato Osimhen.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in terra georgiana, però, nei prossimi giorni ci potrebbe essere un’immagine più chiara del futuro di “Kvaradona“. Mamuka Jugeli, agente del giocatore, sarebbe secondo il quotidiano in arrivo in città, e la motivazione riguarderebbe proprio le trattative per adeguamento e rinnovo del proprio assistito, ma non solo.

In caso di mancato accordo, infatti, l’agente di Kvaratskhelia proporrebbe la cessione con le annesse offerte, che viste il talento del proprio assistito non mancherebbero. Su tutte quella del Barcellona di Xavi Hernandez, fresco di riconferma e che in passato non ha risparmiato complimenti per l’ala sinistra del Napoli. Insomma, saranno giorni bollenti sul fronte Kvaratskhelia, i tifosi ovviamente si augurano di ricevere buone notizie, potendo ripartire nella stagione della risalita da uno dei punti cardine del terzo scudetto, nonché uno dei giocatori più importanti del panorama europeo.