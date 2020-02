Piqué: “Maradona unico, ma scelgo Messi. Il Napoli? È migliorato molto, presteremo attenzione”

Napoli-Barcellona, Piqué parla in conferenza stampa.

Si terrà tra poco nel ventre del San Paolo la conferenza pre Napoli-Barcellona, in occasione della quale parleranno l’allenatore Quique Setien e il calciatore blaugrana Gerard Piqué. Di seguito le dichiarazioni del difensore.

NAPOLI-BARCELLONA, PIQUÉ IN CONFERENZA STAMPA

“Questa è la prima volta che il Barça viene qui, è qualcosa di diverso, venire qui è un’esperienza nuova. Il Napoli è una squadra che è migliorata molto nelle ultime partite e penso che sarà molto complicato affrontarla. Sta avendo molti bei risultati e presteremo molta attenzione.

Dobbiamo proseguire col nostro obiettivo, per noi è importante quello che accade in campo. Dobbiamo continuare a pensare alla partita e scendere in campo concentrati. Siamo i più favoriti, abbiamo una squadra con una rosa completa. Abbiamo possibilità di vincere la competizione ma pian piano iniziando col Napoli dobbiamo provarci. Dobbiamo crescere di partita in partita.

BarçaGate, se le spiegazioni del presidente mi hanno convinto? Non so dirlo, le notizie sono incontrollabili. Quello che deve interessare a noi è il calcio.

Cosa serve per dimenticare Liverpool e Roma? Non dimenticheremo mai certi avvenimenti perché è stato un duro colpo, ma penso che dalle grandi sconfitte si può ricavare qualcosa di positivo.

Del Napoli abbiamo paura di molte cose. Non hanno iniziato bene la stagione, ma sono cresciuti. Hanno dei buoni giocatori come Mertens, Milik e Insigne che ci possono dare problemi se non scenderemo in campo con la giusta mentalità. Sarebbe importante segnare domani. Maradona è un giocatore unico, ha dato molto a questo sport, ha dato molto al Barcellona e al Napoli. Se mi chiedi chi sia il migliore tra Maradona e Leo, scelgo Messi avendolo avuto al mio fianco per parecchi anni.

Polemica sui social network? Ci sono tanti Pulcinella, credo che lo siamo un po’ tutti nella vita. In questo caso volevo manifestarlo perché è evidente, ma non è un messaggio alla direzione. Tutte le direzioni hanno persone amiche e che sono protette, è normale. Quando però si oltrepassano alcuni limiti bisogna dirlo. Si fa bene a girare pagina e concentrarsi sul calcio. Quando un club come il Barcellona attraversa momenti difficili è arduo controllare il rumore che si crea intorno, ma se la squadra funziona e i risultati sono buoni non importa quello che succede internamente al club.

Se ho parlato con Messi delle emozioni che potrebbe provare per la prima volta al San Paolo? Non ci ho parlato ma sicuramente sarà contento di giocare in uno stadio con così tanta storia alle spalle. Tuttavia, l’importante per noi è ottenere un buon risultato.

Club mal gestito? Non intendo questo, non ho informazioni per poterlo dire. Per il club i risultati sono sempre stati la priorità. Vogliamo continuare con tranquillità e serenità, non conta solo vincere ma anche giocare bene.

Il risultato di domani sicuramente influirà anche sulla partita di domenica, quindi speriamo di fare un passo avanti domani”.

