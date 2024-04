Gioia rimandata per l’ex Napoli: cosa è successo al fu attaccante azzurro

Serata di gioie e “dolori” per l’ex Napoli, visto quanto accaduto nelle ultime ore. Gioia rimandata per il fu calciatore degli azzurri.

Quella di oggi è stata senz’altro la giornata dei recuperi nella scena europea del calcio, condita dalla mini-sfida fra Udinese e Roma in Italia nonché dall’incontro fra Brighton e Manchester City in Premier League. Ad infiammare però particolarmente le 24 ore del 25 aprile 2024 quanto accaduto in Eredivise, dove un ex calciatore del Napoli ha rischiato di divenire Campione d’Olanda a 4 giornate dal termine del campionato. Quanto accaduto poco dopo ha però strozzato ancora per un po’ l’urlo in gola al suo team.

Lozano roboante ma non basta, cosa manca al PSV per diventare Campione d’Olanda

Per larghi tratti della serata, aria di festa ha travolto la città di Eindhoven e di conseguenza tutti i tifosi del PSV, abbattutosi ancora una volta a valanga sui propri avversari in campionato. La squadra olandese, dove tutt’ora gioca l’ex Napoli Hirving Lozano, ha infatti trionfato per 8 reti a 0 in casa dell’Heerenveen, cementificando ancor di più il proprio status da capolista in Eredivise. Un distacco troppo ampio dalle inseguitrici, che in classifica segna +9 sul Feyenoord ma non ancora bastato ai biancorossi per mettere definitivamente mano al trofeo.

Le doppiette di Til e Tillman nonché i gol di Veerman, Bakayoko, De Jong e Van Aanholt non si sono infatti rivelate sufficienti a consegnare il titolo a Lozano e compagnia, il tutto a causa delle regole dell’Eredivise. In caso di arrivo a pari punti infatti, il campionato olandese non premia gli scontri diretti, in cui il PSV è in vantaggio sul Feyenoord, bensì la differenza reti. A 3 giornate dal termine, quindi, la distanza di 9 punti fra le due compagini permette ancora al club di Rotterdam, vincitrice 1-3 contro i Go Ahead Eagles, di sperare in un trionfo, allontanato però dall’incredibile divario anche alla voce gol fatti/gol subiti.

Paradosso PSV, virtualmente Campione nonostante +30 di differenza reti

Come detto, a causa delle regole imposte dall’Eredivise, Lozano e il suo PSV non si sono ancora laureati Campioni d’Olanda nonostante tutti i fattori a proprio favore. La differenza reti mantiene infatti ancora vive le speranze del Feyenoord, sebbene i numeri recitino 86-56 in favore dei ragazzi di Eindhoven. Insomma, un punto esclamativo grosso quanto una casa messo sul campionato da parte del PSV, che però dovrà aspettare ancora qualche giorno per essere eletto ufficialmente vincitore. In particolare, fino al 5 maggio 2024, quando basterà anche solo un pareggio casalingo contro lo Sparta, altra squadra di Rotterdam, per laurearsi Campione.