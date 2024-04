Brutte notizie per il Napoli: “Il tecnico ha firmato”, lo scenario

La ricerca del nuovo allenatore in casa Napoli prosegue: uno scenario potrebbe però essere cambiato per il club partenopeo.

Aurelio De Laurentiis lo sa, la prossima estate sarà vietato sbagliare. Il patron del Napoli, che nella scorsa preparazione estiva ha avuto modo di far storcere il naso ai propri tifosi, non ha infatti intenzione di ripetere gli stessi errori.

Sarà necessaria una programmazione minuziosa e anticipata, a partire dall’allenatore, vero e proprio tallone d’Achille dell’annata, con ben 3 tecnici alternatisi sulla panchina di quelli che fino ad una settimana fa erano i Campioni d’Italia in carica. Prima Rudi Garcia, poi Walter Mazzarri e infine Francesco Calzona, con nessuno di loro in grado minimamente di ripercorrere le orme di Luciano Spalletti, vero e proprio totem sotto l’ombra del Vesuvio. A Napoli si guarda quindi al futuro, dove la firma del tecnico potrebbe però aver incasinato i piani azzurri.

Panchina Napoli, un allenatore si chiama fuori: c’è la firma ufficiale con il club!

Antonio Conte è e rappresenterà sino alla fine il sogno “proibito” di De Laurentiis. Il patron, amico di vecchia data del pugliese, sta infatti tentando di convincere quest’ultimo ad accettare il Napoli sin dallo scorso inverno, quando provò invano ad affidargli la panchina azzurra prima dell’esonero del sopracitato Rudi Garcia.

Nonostante ciò, sono tanti, forse troppi, i nomi accostati al Napoli. Da Vincenzo Italiano, per molti nelle scorse settimane in pole, sino a Gian Piero Gasperini, che nell’ultimo periodo appare il nome forse più concreto e “forte”. Tra questi, anche profili esteri, profili come Sergio Conceicao, che già nel 2021 sembrava prossimo ad abbracciare Napoli, salvo poi continuare con il Porto. Uno sliding – doors importante, considerando che in quelle settimane approdò nel capoluogo campano proprio Spalletti. Una sorta di déjà-vu, considerando che il portoghese proprio quest’oggi ha rinnovato con il Porto sino al 2028. Di seguito, il post del club:

FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024

Un Sergio Conceicao nel mirino di altri club competitors degli azzurri, su tutti il Milan, che secondo molti addetti ai lavori sarebbe forse la principale rivale del club di De Laurentiis nella corsa ad Antonio Conte. I rossoneri non dovrebbero rinnovare con Stefano Pioli a seguito di queste ultime settimane horror trascorse in quel di Milano, circa 20 giorni in cui i Leao e compagni sono stati eliminati dall’Europa League per poi vedere l’Inter vincere il proprio ventesimo Scudetto proprio nel derby della Madonnina. Insomma, fatti calcisticamente non perdonabili, che hanno condotto la società rossonera a profonde valutazioni, facendo incrementare le quote di Conte per molti. Quote che a seguito del sopracitato rinnovo di Sergio Conceicao, potrebbero continuare ad innalzarsi, rappresentando un ulteriore problema per il Napoli. Staremo a vedere come tale situazione saprà evolversi.