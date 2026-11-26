L'attaccante ha parlato a Sky Sport anche del caso social: seguiva la Juventus dai tempi di Ronaldo, ma dopo le polemiche ha smesso di seguire qualsiasi club.

Gustavo Varela, centravanti del Monza nel mirino di Juventus, Inter e Napoli, ha scelto di non alimentare le speculazioni sul suo futuro. Intervistato da Sky Sport, l’attaccante ha ribadito con chiarezza la propria posizione: il mercato non è nei suoi pensieri.

Ho un contratto con il Monza e non penso alle voci su un trasferimento, penso solo a cercare di fare il mio massimo finché sarò sotto contratto con il Monza. Non ho ricevuto nessuna novità finora.

Varela ha attribuito il suo ottimo avvio di stagione all’ambiente che il club brianzolo gli ha costruito attorno.

È un momento bellissimo, fin dall’inizio. Mi sento bene già da inizio stagione, il Monza mi ha presentato bene e i compagni mi hanno accolto. A volte è solo questione di fiducia, se la senti e vedi persone attorno a te che credono in te è la cosa migliore. Se un giocatore ha questo, può sempre overperformare. Devo ringraziare i tifosi, mi hanno accolto alla grandissima.

Sul duello nella classifica marcatori con Malen, Varela ha preferito spostare il confronto su sé stesso.

Io competo con me stesso. Competere con altri è difficile, magari tra 2 mesi saranno avanti di 10 gol e io ne sarei solo triste.

Ha fatto discutere anche un dettaglio social: Varela seguiva la Juventus su Instagram, ma non Inter e Napoli. L’attaccante ha spiegato che quella scelta risaliva all’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero e che, dopo le polemiche, ha smesso di seguire qualsiasi club.