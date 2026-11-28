“Il Napoli comprerà un centrocampista”: il colpo a gennaio arriva dal Brasile?

Non solo Morisco come nuovo portiere: Manna si muove in terra verde oro sponda giovani, con un “tuttocampis2006 finito ora nel mirino degli azzurri.

Trattasi di André, in forza al Corinthians ed autore di 4 gol e 2 assist in poco più di 20 partite giocate nel campionato brasiliano, in cui ha avuto la possibilità di scendere in campo da mediano, regista, mezzala nonché trequartista.

A confermare l’interesse del Napoli sul profilo, Alfredo Pedullà, che su X ha parlato di idea azzurra ma di ancora zero offerte ufficiali: per tentare di arrivare al ragazzo, gli azzurri dovranno mettere sul piatto circa 15/20 milioni.

Occhio quindi alla concorrenza del Milan, ma se non sarà André sarà un altro profilo perché “il Napoli farà un colpo a centrocampo indipendentemente dalle uscite”, quanto anticipato da Pedullà in vista di gennaio.