Il Napoli avrebbe mosso i primi passi per Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna e della Nazionale italiana. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la dirigenza partenopea ha chiesto informazioni sul giocatore nelle ultime settimane, senza che si sia ancora aperta una trattativa vera e propria.

Moretto precisa che il Bologna intende trattenere Cambiaghi almeno fino al termine della stagione e che al momento il giocatore non è sul mercato. Diversi club si starebbero comunque muovendo per sondare i costi di una possibile operazione, da valutare se per gennaio o per giugno.

Napoli e Roma nelle ultime settimane hanno mosso i primi passi, non ci sono trattative in corso, ma hanno chiesto informazioni mostrando un interesse concreto.

Così Matteo Moretto su YouTube, che aggiunge come il Bologna voglia trattenere Cambiaghi fino al termine della stagione e che al momento non sia sul mercato, pur con diversi club che si stanno informando sui costi di una possibile operazione.