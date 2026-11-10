Scott McTominay ha raccontato di aver avvertito i primi segnali di un problema cardiaco già a giugno, durante la permanenza con la Scozia negli Stati Uniti in vista del Mondiale. A settembre il centrocampista del Napoli si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca a Manchester per trattare una lieve aritmia cardiaca benigna.

Il momento più critico era però arrivato prima: due giorni prima dell’esordio della Scozia contro Haiti, McTominay si è trovato

ricoverato in ospedale per ricevere una scarica elettrica al cuore.

Ero in perfetta forma, ma ovviamente trovarsi in un letto d’ospedale due giorni prima della prima partita dei Mondiali, sul punto di essere addormentato, non è l’ideale, vero?

Il giocatore ha descritto la situazione con queste parole, sottolineando il contrasto tra la condizione atletica raggiunta e l’imprevisto medico.

Mancavano due giorni alla partita contro Haiti. Mi ero preparato così bene, ero in ottima forma e poi succede una cosa del genere. E lì ti chiedi: «Com’è possibile che stia succedendo proprio a me?»

McTominay ha poi rassicurato su come stia attualmente: «Ora sto bene. Mi sento molto meglio di prima. Sento che era qualcosa che andava fatto. Sono davvero felice di essere tornato a giocare a calcio, è la cosa più importante della mia vita e lo sarà sempre».