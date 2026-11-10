Scott McTominay, intervistato dalla rivista Undici, elogia Antonio Conte, José Mourinho e Massimiliano Allegri e ringrazia Conte per il loro rapporto.

Scott McTominay ha parlato di Antonio Conte e degli altri tecnici con cui ha lavorato in un’intervista rilasciata alla rivista Undici.

Il centrocampista del Napoli ha espresso gratitudine nei confronti dell’allenatore pugliese, con cui ha avuto un rapporto particolarmente positivo durante l’esperienza al Napoli

Quando lavori con persone di quel calibro, con personalità così forti, è facile credere in quello che ti chiedono e in quello che vogliono vedere in campo.

McTominay ha citato Conte insieme a José Mourinho, che è stato il suo allenatore al Manchester United, e Massimiliano Allegri come allenatori «incredibili», ringraziando in modo specifico Conte per il rapporto costruito insieme.