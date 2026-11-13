Mercato Napoli, ritorno di fiamma per Zirkzee: qual è la possibile insidia

Il Corriere dello Sport riporta un interesse concreto del Napoli per Joshua Zirkzee, attaccante attualmente al Manchester United. Secondo il quotidiano, il direttore sportivo Giovanni Manna segue il giocatore da tempo e il club partenopeo sarebbe pronto a tentare un affondo nella finestra di mercato invernale.
L’ipotesi di una partenza di Zirkzee dallo United a gennaio dipende anche dalla situazione tecnica dei Red Devils: il Corriere dello Sport cita l’arrivo del nuovo allenatore, indicato come l’erede di Carrick e identificato con il nome Pochettino, come variabile che potrebbe influire sulla permanenza o meno dell’ex Bologna in Inghilterra.
Potrebbe partire dallo United a gennaio, Pochettino permettendo (l’erede di Carrick): il Napoli vuole provarci.
Così si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che descrive il Napoli come determinato a cogliere l’eventuale opportunità.