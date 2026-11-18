La sconfitta arriva nella prima giornata del girone di ritorno del Gruppo C. Napoli aveva vinto 14 delle ultime 15 partite tra campionato e coppa.

Il Napoli Basketball subisce la prima sconfitta nella stagione europea. In trasferta all’Ekinox Arena di Bourg-en-Bresse, nella prima giornata del girone di ritorno del Gruppo C di Eurocup, i ragazzi di coach Jasmin Repesa cedono con il punteggio di 91-79.

Gli azzurri arrivavano all’appuntamento da capolista imbattuta, con sette vittorie in altrettante partite europee e un bilancio complessivo di 14 successi nelle ultime 15 gare tra campionato e coppa. L’ultima vittoria era arrivata domenica contro Trieste, battuta 90-89 grazie alla tripla decisiva di Marco Spissu.