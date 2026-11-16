L'incremento riguarda tutte e tre le voci: i ricavi da gara sono passati da 12,1 a 31,3 milioni, le sponsorizzazioni hanno toccato 52,9 milioni e il commerciale 25,5 milioni.

Il bilancio al 30 giugno 2026 certifica una crescita rilevante per il Napoli sul fronte delle entrate non legate alle cessioni dei calciatori. Sommando matchday, sponsorizzazioni, attività commerciali e royalties, il club ha raggiunto 109,7 milioni di euro, partendo dai 49,3 milioni registrati nel bilancio 2021/2022: un incremento di 60,4 milioni pari al 122,5% in quattro anni, secondo i dati riportati da Calcio e Finanza.

Nel dettaglio, i ricavi da gara sono saliti da 12,1 a 31,3 milioni, mentre le sponsorizzazioni hanno contribuito con 52,9 milioni e le attività commerciali e royalties con altri 25,5 milioni. Le ultime due voci, che nel 2022 valevano complessivamente 37,2 milioni, hanno raggiunto quota 78,4 milioni.

Il risultato è stato ottenuto continuando a disputare le partite casalinghe allo Stadio Diego Armando Maradona. Il dossier segnala che un impianto moderno, dotato di hospitality, skybox, servizi premium e spazi per eventi durante tutto l’anno, potrebbe rappresentare la leva per avvicinarsi ulteriormente ai livelli delle principali realtà europee.