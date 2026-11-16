Il bilancio al 30 giugno 2026 certifica una crescita rilevante per il Napoli sul fronte delle entrate non legate alle cessioni dei calciatori. Sommando matchday, sponsorizzazioni, attività commerciali e royalties, il club ha raggiunto 109,7 milioni di euro, partendo dai 49,3 milioni registrati nel bilancio 2021/2022: un incremento di 60,4 milioni pari al 122,5% in quattro anni, secondo i dati riportati da Calcio e Finanza.
Nel dettaglio, i ricavi da gara sono saliti da 12,1 a 31,3 milioni, mentre le sponsorizzazioni hanno contribuito con 52,9 milioni e le attività commerciali e royalties con altri 25,5 milioni. Le ultime due voci, che nel 2022 valevano complessivamente 37,2 milioni, hanno raggiunto quota 78,4 milioni.
Il risultato è stato ottenuto continuando a disputare le partite casalinghe allo Stadio Diego Armando Maradona. Il dossier segnala che un impianto moderno, dotato di hospitality, skybox, servizi premium e spazi per eventi durante tutto l’anno, potrebbe rappresentare la leva per avvicinarsi ulteriormente ai livelli delle principali realtà europee.