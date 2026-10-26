ULTIM’ORA Napoli – Brutte notizie per Allegri: si fermano Badiashile e Spinazzola. La notizia sulle loro condizioni!

Il Napoli fa i conti con due nuovi stop muscolari emersi dal bollettino medico ufficiale: Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola hanno riportato lesioni che li terranno lontani dal campo, mentre Amir Rrahmani ha svolto regolarmente l’allenamento con il gruppo.

Badiashile si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro.

Spinazzola aveva accusato un risentimento muscolare nel corso dei minuti finali del match contro la Roma. Gli accertamenti hanno confermato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

L’unica nota positiva del comunicato riguarda Rrahmani: il difensore kosovaro si è allenato regolarmente con il resto del gruppo.