Stangata per Allegri: “Salta LA Juve E Non Solo”, la decisione sulla squalifica

ALLEGRI SALTA JUVENTUS-NAPOLI: arriva la decisione sulla squalifica al tecnico.
Due giornate di squalifica per Allegri. Lo anticipa ‘Il Mattino’, in attesa della comunicazione ufficiale: il mister degli azzurri salterà sia la gara del Brianteo di Monza che quella da ex all’Allianz Stadium.
“Frasi ingiuriose nei confronti degli arbitri” la motivazione dietro la squalifica di due turni per Allegri dopo il rosso rimediato nel finale di Napoli-Roma.
Sia contro il Monza che contro la Juventus, quindi, in panchina siederà Landucci: ammenda, inoltre, da 10.000 euro per Allegri in aggiunta allo stop di due turni.