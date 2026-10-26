Napoli, niente ultime spiagge per Allegri: De Laurentiis andrà avanti con lui!

Allegri non rischia l’esonero secondo Il Mattino: la panchina non sarebbe in bilico, ma il Napoli deve inanellare una serie di vittorie in campionato.

Allegri: 10° in Serie A e 22° in Champions dopo il Bodo

Secondo Il Mattino, non ci sono margini per l’esonero allo stato attuale, nonostante un avvio deludente. De Laurentiis andrebbe avanti con il tecnico fino alla fine e non ha in mente di separarsi dall’ex Milan. Il Napoli è 10° in Serie A e In Champions League la squadra era 32ª con due sconfitte su due prima del successo sul Bodo; ora risulta 22ª, con due trasferte alle porte con Porto e Manchester City.

Allegri è chiamato a una serie di vittorie. La continuità dei risultati utili è l’unica via per invertire la rotta in campionato e riaprire il discorso europeo. Se la situazione sfuggisse di mano, la presidenza sarebbe chiamata a prendere decisioni difficili anche contro la sua volontà