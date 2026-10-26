Napoli, sondaggio per Cacciamani del Torino: Cairo chiede 45 milioni di euro!

Napoli su Cacciamani: secondo Valter De Maggio gli azzurri hanno sondato il Torino, che valuta il giovane esterno classe 2007 non meno di 45 milioni.

Cacciamani e la richiesta del Torino: 45 milioni nel mirino

Alessio Cacciamani è un esterno italiano classe 2007 alla sua prima stagione in Serie A con il Torino, dopo essersi messo in evidenza lo scorso anno con la Juve Stabia. Può essere impiegato a tutta fascia sulla corsia sinistra oppure più avanti, da ala.

L’interesse del Napoli è stato riportato da Valter De Maggio, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riferito, la richiesta del club granata sarebbe molto alta: il Torino valuta il cartellino non meno di 45 milioni. Sul giocatore ci sarebbero anche Inter e Roma.

Il Napoli figura tra le squadre interessate già in vista del mercato di gennaio. Difficilmente l’affare si chiuderà su queste cifre, ma gli azzurri monitorano la situazione.