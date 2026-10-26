Badiashile e Spinazzola out: i tempi di recupero e le partite che salteranno

Doppio infortunio in casa Napoli: Benoît Badiashile e Leonardo Spinazzola si fermano per problemi muscolari di diversa entità. Questi i tempi di recupero secondo quanto riportato da Sky Sport:

Badiashile ha riportato una lesione di medio grado e dovrà restare ai box per circa un mese. Il difensore centrale salterà le partite contro Monza, Juventus, Porto e Lazio e, con ogni probabilità, anche quelle contro Torino (21 novembre) e Manchester City (24 novembre).

Spinazzola, invece, ha subito una lesione di basso grado che lo terrà fuori per due settimane. Il terzino sinistro salterà le stesse quattro gare — Monza, Juventus, Porto e Lazio — ma dovrebbe rientrare in tempo per la sfida contro il Torino del 21 novembre, salvo complicazioni.