Nuovo stadio Napoli, idea naming rights: De Laurentiis incontra il vertice MSC a Ginevra!

Nuovo stadio Napoli: De Laurentiis incontrerà la famiglia Aponte a Ginevra per l’ipotesi Msc Arena da 70mila posti, secondo Il Mattino, con lo sponsor Msc.
Nuovo stadio Napoli: il vertice Msc va oltre il naming rights
Secondo Il Mattino, il vertice è previsto a Ginevra con i vertici del gruppo Msc. Il quotidiano indica come punto di partenza la valutazione di una Msc Arena o di un Msc Stadium. Per la fonte, l’operazione andrebbe oltre il semplice naming rights, cioè la sponsorizzazione del nome dell’impianto.
Il progetto riguarda un impianto da 70mila posti nell’ex area della Kuwait Petroleum, a San Giovanni a Teduccio. L’area è stata bonificata in gran parte con un investimento da quasi 100 milioni. De Laurentiis cercherebbe un partner che entri nel progetto in prima linea accanto al club.
Msc sponsor fino al 2029: 18 milioni a stagione contro gli 8,5 precedenti
Msc è già lo sponsor principale del Napoli fino al 2029. Il contratto vale 18 milioni a stagione, rinnovato questa estate a una cifra molto superiore all’accordo precedente, fissato a 8,5 milioni di euro.
Al tavolo di Ginevra siederebbero De Laurentiis, l’armatore Gianluigi Aponte e i figli Alexa e Diego. Secondo Il Mattino, De Laurentiis punta a un coinvolgimento più ampio della famiglia Aponte, oltre la sponsorizzazione sulle maglie.