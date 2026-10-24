Napoli-Roma senza Rrahmani: sindrome simil-influenzale per l’azzurro

Rrahmani out per Napoli-Roma: il giocatore non sarà del match di Serie A per una sindrome simil-influenzale.
Problemi per il Napoli: Rrahmani out per la Roma
Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Amir Rrahmani nella sfida contro la Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A. Il giocatore non farà parte del match a causa di una sindrome simil-influenzale.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang
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