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Napoli-Roma senza Rrahmani: sindrome simil-influenzale per l’azzurro

Rrahmani in azione durante una partita, contrasta un avversario in maglia rosso-nera del Genoa

Rrahmani out per Napoli-Roma: il giocatore non sarà del match di Serie A per una sindrome simil-influenzale.

Problemi per il Napoli: Rrahmani out per la Roma

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Amir Rrahmani nella sfida contro la Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A. Il giocatore non farà parte del match a causa di una sindrome simil-influenzale.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang

 

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