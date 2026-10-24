Napoli-Roma è la gara di Malen: avrebbe potuto essere azzurro, il retroscena

Tra poche ore si gioca: il Napoli affronterà la Roma trascinata da un bomber di livello internazionale come Donyell Malen. E pensare che il bomber olandese a quest’ora avrebbe potuto disputare il match con la maglia azzurra…

Malen al Napoli: il retroscena dello scorso gennaio

Ci stiamo avvicinando al calcio d’inizio di Napoli-Roma, gara dal valore importantissimo per la rivalità tra le due squadre. Gli osservati speciali saranno sicuramente le due punte di diamante, Scott McTominay e Donyell Malen. Proprio l’attaccante olandese, però, avrebbe potuto vestire la maglia azzurra e vivere questa gara sotto la spinta dello Stadio Diego Armando Maradona. Infatti, svela Il Mattino, il Napoli ci aveva pensato durante il mercato di gennaio dopo aver ceduto in prestito Lorenzo Lucca e dopo aver escluso Romelu Lukaku dai discorsi per il futuro. Tuttavia, nulla si concluse per le pretese economiche dell’Aston Villa (2 milioni di prestito e 25 milioni di riscatto).

La possibile coppia con Hojlund

Vedendo il rendimento di Donyell Malen con la maglia della Roma, sicuramente non sarebbe arrivato a Napoli per fare il panchinaro. Dunque, sarebbe stato davvero interessante lo scenario di un tandem d’attacco micidiale assieme a Rasmus Hojlund: i due avrebbero formato una coppia interessante, col danese forte di fisico e l’olandese incredibile negli spazi. Oggi, invece, guideranno gli attacchi di Allegri e Gasperini e cercheranno di portare i 3 punti a casa a suon di gol.