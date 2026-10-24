Napoli, il percorso di Kvarataskhelia avrebbe potuto essere diverso: il retroscena di Fabrizio Romano

Da pochi giorni è arrivata una notizia che ha messo giù di morale anche i tifosi del Napoli: Khvhicha Kvaratskhelia, giocatore del PSG, si è rotto il crociato. Ad ogni modo, la sua magia avrebbe potuto vivere un percorso diverso, passando per quel di Liverpool.

Khvicha Kvaratskhelia ha disegnato calcio a Napoli: le sue magie hanno incantato tutto il mondo calcistico e piegato alcune delle difese migliori al mondo. Poi, purtroppo, il georgiano ha deciso di lasciare la maglia azzurra per trasferirsi al PSG, ma tutto avrebbe potuto evolvere in maniera differente, come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Chissà, magari il suo percorso averebbe preso una piega diversa…

Ecco le sue parole a DAZN:

“Khvicha Kvaratskhelia è un nome caldo per le conversazioni del Pallone d’Oro, avrebbe potuto essere totalmente diverso. Kvara ha vinto un’incredibile quantità di premi al PSG, ma ricordate che era vicino al Liverpool e non al Paris. Si tratta di una storia di gennaio 2025, quando Kvaratskhelia decise di lasciare Napoli per provare una nuova esperienza. Dalla Premier League c’erano squadre aggressive e pronte a farlo firmare: il Chelsea fece chiamate, ma non era possibile concludere l’affare. Il Chelsea era pronto anche a inserire Mykhailo Mudryk nelle negoziazioni col Napoli. Poi anche il Liverpool ci ha provato, molto attento a Kvaratskhelia, ma il giocatore decise di andare al PSG.

Il PSG presentò un progetto molto ambizioso e fu una scelta molto intelligente per il PSG di acquistare Kvaratskhelia e per Kvara di trasferirsi a Parigi. Ma il Liverpool era veramente lì, ci ha provato ma non fu possibile procedere”.