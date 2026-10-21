Kvaratskhelia, rottura del crociato: il messaggio del Napoli per il lungo stop

Kvaratskhelia si è rotto il crociato del ginocchio destro nella Champions vinta dal PSG 4-2 sul Barcellona: stop stimato di circa 9 mesi e stagione finita per l’ex Napoli.

Kvaratskhelia: intervento chirurgico e tempi di recupero

L’esterno sinistro del PSG, ex azzurro, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il grave infortunio è avvenuto nella partita di Champions League e il giocatore è stato costretto a uscire dal campo all’inizio del secondo tempo.

Il club parigino ha confermato ufficialmente che nei prossimi giorni Kvaratskhelia si sottoporrà a un intervento chirurgico. I tempi stimati per il recupero si aggirano intorno ai 9 mesi.

Lo stop comporta la fine anticipata della stagione 2026-2027 per il giocatore, motivo per il quale il Napoli ha pubblicato un messaggio di vicinanza al giocatore:

“In bocca al lupo, Khvicha, ti aspettiamo presto di nuovo in campo!”