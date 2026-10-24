Allegri contro la Roma in casa: 12 precedenti senza sconfitte dal 2011

L’ultimo successo della Roma in trasferta contro una squadra guidata da Massimiliano Allegri risale alla stagione 2010/11: era il 18 dicembre 2010 e il risultato fu Milan-Roma 0-1. Da quella data in poi, nei successivi 12 precedenti casalinghi, Allegri non ha mai perso contro i giallorossi.

Una di quelle statistiche che può generare fiducia ma che inevitabilmente lascia spazio agli scongiuri dei tifosi napoletani considerando anche questa sera allo Stadio Maradona arriva una squadra in ottima forma, forte del secondo posto in classifica e con chiare ambizioni da Scudetto.