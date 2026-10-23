Napoli, maglia Halloween 2026/27: il kit del Munaciello (FOTO)

Maglia Halloween Napoli 2026/27: SSC Napoli ed EA7 presentano il kit a tema Munaciello, disponibile da oggi, 23 ottobre 2026, con tiratura limitata.

Maglia Halloween Napoli 2026/27: tiratura limitata e canali di vendita

Il kit porta lo slogan ‘Approved by ‘o Munaciello’ e richiama la figura dello spirito benigno del sottosuolo napoletano. Secondo il comunicato citato dal club, la tiratura è limitata.

Il design punta su effetti visivi precisi. Il logo SSC Napoli ha l’effetto Glow in the Dark e risulta visibile al buio, inserito in una grafica ispirata al cappuccio del Munaciello. Il logo EA7 è racchiuso in una cornice che evoca la sezione di un antico pozzo. Gli occhi dello spiritello compaiono in entrambi i loghi.

La vendita è aperta sull’Official Online Store SSC Napoli, negli Official Store SSC Napoli e presso i rivenditori autorizzati, secondo quanto riportato nel comunicato. Il lancio segue, le capsule Halloween che il club propone ogni anno. La maglia Halloween Napoli 2026/27 è quindi acquistabile da subito sui canali ufficiali del club e del partner tecnico.