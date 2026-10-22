De Laurentiis sul futuro del Napoli: «Preferirei cedere a un napoletano piuttosto che a un americano»

Aurelio De Laurentiis ha parlato a Kiss Kiss Napoli escludendo una vendita imminente del club, ma aprendo a uno scenario futuro inatteso: in caso di cessione, preferirebbe un acquirente napoletano.
De Laurentiis e il futuro del Napoli
Il presidente ha confermato di aver ricevuto circa un anno fa una richiesta di incontro da Matt Rizzetta, che ha descritto come un interlocutore a lui inizialmente sconosciuto.
Circa un anno fa ricevo una richiesta d’incontro da Matt Rizzetta, che non conoscevo. Lui mi introduce a un paio di fondi che lui rappresentava e volevano comprare il Napoli.
I colloqui non sono andati a buon fine. De Laurentiis ha spiegato le ragioni del mancato accordo, legate alle modalità di pagamento e alla progressiva riduzione del suo ruolo prevista dall’offerta.
Alla fine succede che questa cifra di 2 miliardi e 260 milioni volevano pagarla una parte subito alla firma e una gran parte in tre anni. Prima dicevano che potevo gestire, poi il mio ruolo si sarebbe ridotto sempre di più sino a rimanere presidente onorario. Allora mi sono detto: che garanzie avrei?
Il patron ha quindi ribadito che per il momento non intende cedere il club, ma ha aggiunto una preferenza netta per il caso in cui cambiasse idea.
Io per il momento non ho deciso di vendere, ma se dovessi vendere preferirei vendere a un napoletano piuttosto che a un americano perché ognuno conosce casa propria e le persone con cui si deve rapportare.