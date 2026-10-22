De Laurentiis sul futuro del Napoli: «Preferirei cedere a un napoletano piuttosto che a un americano»

Aurelio De Laurentiis ha parlato a Kiss Kiss Napoli escludendo una vendita imminente del club, ma aprendo a uno scenario futuro inatteso: in caso di cessione, preferirebbe un acquirente napoletano.

De Laurentiis e il futuro del Napoli

Il presidente ha confermato di aver ricevuto circa un anno fa una richiesta di incontro da Matt Rizzetta, che ha descritto come un interlocutore a lui inizialmente sconosciuto.

Circa un anno fa ricevo una richiesta d’incontro da Matt Rizzetta, che non conoscevo. Lui mi introduce a un paio di fondi che lui rappresentava e volevano comprare il Napoli.

I colloqui non sono andati a buon fine. De Laurentiis ha spiegato le ragioni del mancato accordo, legate alle modalità di pagamento e alla progressiva riduzione del suo ruolo prevista dall’offerta.

Alla fine succede che questa cifra di 2 miliardi e 260 milioni volevano pagarla una parte subito alla firma e una gran parte in tre anni. Prima dicevano che potevo gestire, poi il mio ruolo si sarebbe ridotto sempre di più sino a rimanere presidente onorario. Allora mi sono detto: che garanzie avrei?

Il patron ha quindi ribadito che per il momento non intende cedere il club, ma ha aggiunto una preferenza netta per il caso in cui cambiasse idea.