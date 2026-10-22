SSC Napoli x Coca-Cola: iniziativa Speciale per tutti i tifosi azzurri!

In occasione del centesimo anniversario della fondazione del club, SSC Napoli e Coca-Cola hanno presentato la Coca-Cola. SSC Napoli Limited Edition: una collezione di otto lattine celebrative distribuite in tutta la Campania attraverso supermercati, ipermercati, bar, ristoranti e hotel. Le confezioni resteranno disponibili sul mercato fino a marzo 2027.

La collezione si inserisce nella partnership già in essere tra i due soggetti: Coca-Cola è Global Soft Drink Partner e Global Training Kit Partner di SSC Napoli fino alla stagione 2027/28.

Ciascuna delle otto lattine è dedicata a un capitolo distinto della storia azzurra. Il primo design richiama le Origini del club, con l’anno di fondazione 1926 e il claim dialettale «Pe’ cient’anne». Seguono quattro lattine dedicate ai rispettivi Scudetti conquistati dalla squadra. La collezione comprende inoltre un omaggio a Diego Armando Maradona attraverso l’iconico numero 10, una lattina dedicata all’Era della Rinascita con il messaggio «Forza Napoli Sempre» e una al Centenario.

Nel canale Horeca saranno disponibili anche due bottiglie in vetro celebrative, con grafiche dedicate a Diego Armando Maradona e al Centenario.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC Napoli, ha dichiarato:

Siamo molto orgogliosi che un brand globale come Coca-Cola abbia scelto di dedicare un’intera collezione al nostro Club in occasione del Centenario. Le otto lattine celebrative raccontano la storia del Napoli attraverso i suoi simboli e i suoi momenti più significativi, offrendo ai tifosi un ricordo da condividere e conservare. Un progetto che dà ulteriore valore alla nostra partnership e celebra il legame tra il Club, la città e la sua gente, inserendosi nel programma di celebrazioni del Centenario, avviato il 1° agosto e destinato a proseguire con altre iniziative speciali nel corso della stagione.

Paola Donelli, Marketing Director di Coca-Cola Italia, ha aggiunto: