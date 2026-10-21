Napoli, Vergara brucia le tappe e avvicina il rientro: c’è speranza già per la Roma!

Antonio Vergara punta al rientro in campo: secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è vicino alla convocazione, con la partita di sabato contro la Roma nel mirino

Antonio Vergara: rientro possibile già contro la Roma

Il centrocampista ha bruciato le tappe e, stando al quotidiano, è pronto per essere convocato. La speranza per sabato contro la Roma c’è, ma lo staff chiede cautela. Oggi sono previste tutte le verifiche fisiche del caso.

Se le risposte sul campo non saranno positive, il rientro tra i convocati slitterebbe alla partita successiva, nella sfida infrasettimanale contro il Monza. Secondo la Rosea, lo staff medico considera quella gara il vero obiettivo, ma il suo recupero lampo lascia segnali ottimali per il big match al Maradona che si terrà tra pochi giorni.

Per Allegri la notizia è positiva perché il ritorno di Vergara era atteso dopo la sosta. Il prossimo passo sono gli esami fisici di oggi.