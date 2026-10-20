Napoli, l’annuncio di papà Scott dopo la partita: “È bellissimo!”, poi su De Bruyne

Scott McTominay è intervenuto nel post-partita del match vinto contro il Bodo/Glimt dal Napooli, in cui è risultato grande protagonista con una doppietta.

Scott McTominay è tornato, sempre dominante e sempre decisivo. Sicuramente è il top player di questo Napoli, che stasera lo deve sicuramente ringraziare per i due gol messi a segno nella vittoria contro il Bodo/Glimt, gara terminata per 4-3. Lo scozzese aveva motivazioni particolari per gonfiare la rete, mettendo il pallone sotto la pancia: è in arrivo un mini McFratm?

Questo il commento del centrocampista ai microfoni di Sky:

“Il punto è lavorare e basta. Abbiamo fatto un cambiamento enorme. I gol danno forza, ho iniziato un programma per ritrovarmi dal punto di vista fisico. I fan sono stati speciali. Pallone sotto la maglia? E’ qualcosa di bellissimo. Sofferenza? E’ stata una bella partita da guardare per gli appassionati. Guarderemo domani dove abbiamo sbagliato per provare a fare meglio. L’importante è portare a casa i tre punti. Con De Bruyne è incredibile giocare, è in grande condizione e sta facendo molto bene. Abbiamo un grande centrocampo con lui e con tutti noi, dobbiamo sfruttare le sue e le nostre qualità”.