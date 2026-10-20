Napoli, Allegri dopo il Bodo: “De Bruyne straordinario! Non dobbiamo più fare questo errore”

Il Napoli ha vinto contro il Bodø/Glimt per 4-3 allo Stadio Maradona ma ha commesso, anche stasera e nonostante la vittoria, qualche errore di troppo. Ecco le parole di Allegri nel post-partita a Sky Sport’.

Allegri a Sky: il punto sui rientri, le parole su De Bruyne e il monito sugli errori

A Sky Sport, dopo il Bodø/Glimt, Allegri ha dichiarato:

“Abbiamo sbagliato molte situazioni all’inizio della partita. In Champions non è facile. Quando siamo vicini alla nostra area, facciamo passare troppo facilmente i palloni all’interno. Non possiamo essere tagliati fuori in quattro con un solo passaggio. Però non possiamo far passare tutti quei palloni all’interno, perché ne sono passati troppi e troppo facilmente. Dobbiamo lavorare sull’intercetto delle linee di passaggio“.

Sui giocatori rientrati:

“Hai perfettamente ragione. È una situazione legata anche alla condizione di alcuni giocatori. Anguissa non giocava dal 5 settembre e ha fatto sessanta minuti. McTominay stasera ha segnato due gol, ma non è ancora il vero Scott. Ci sono giocatori che stanno rientrando e devono migliorare la condizione. Fortunatamente abbiamo una partita ogni tre giorni, quindi, facendoli ruotare, ritroveranno la forma”.

Su De Bruyne: