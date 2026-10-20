Napoli, cena tra De Laurentiis e Allegri prima del Bodo/Glimt: c’era anche Manna!

Cena De Laurentiis-Allegri alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt in Champions: a tavola anche il ds Giovanni Manna, secondo quanto riferisce Repubblica.

Cosa filtra sul possibile confronto

Secondo la ricostruzione di Repubblica, l’incontro si è svolto alla vigilia della gara di Champions League contro il Bodo/Glimt, in programma quest’oggi alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Il vertice è descritto in un momento complicato per il Napoli e per il rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Massimiliano Allegri.

Il fatto che la cena sia avvenuta prima di una partita europea rende il confronto un passaggio di peso: resta da capire se si tratti di un chiarimento con rilancio oppure un ulteriore passo in un rapporto che negli ultimi giorni ha visto il patron irritato.

La prova concreta è la partita di stasera: sarà il primo banco di verifica dopo il vertice, e il rapporto tra club e allenatore si misurerà sul campo prima che sulle parole. La sfida contro il Bodo/Glimt vale tantissimo per Allegri: De Laurentiis sarebbe pronto a prendere i primi provvedimenti in caso di ko.