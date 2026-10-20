Napoli-Bodø/Glimt, sapete quanti tifosi sono previsti? Il dato sorprendente

Per la sfida di questa sera tra Napoli e Bodø/Glimt, il Maradona non sarà esaurito. Secondo il Corriere dello Sport, il pubblico previsto è inferiore alle 40mila unità, con diversi settori ancora disponibili su Ticketone alle ore 11:00, buona parte dei quali con disponibilità media.

Di seguito, quanto riportato dal Corriere dello Sport a proposito del match di stasera: