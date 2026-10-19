Napoli-Bodo/Glimt, Allegri in conferenza: “Crisi? Dobbiamo uscirne!”, poi su critiche e Venezia…

Napoli-Bodo/Glimt, Allegri in conferenza: vincere in Champions cambierebbe le cose, ma il tecnico chiede più precisione e convinzione contro il Bodo/Glimt.

Uscire dalla crisi: obiettivo chiaro

Il tecnico, intervenuto nella conferenza stampa di rito al match di Champions League contro il Bodo/Glimt, ha dichiarato la volontà di uscire da questo periodo buio:

“Da questi momenti ci dobbiamo passare e dobbiamo uscirne, lo possiamo fare solo noi. Dobbiamo cercare quel risultato che ci manca, ma vincendo domani potremmo vedere le cose diversamente, anche se bisogna migliorare sempre in diverse cose: come? Con totale serenità, senza l’ansia da prestazione o la fretta”.

Sul Bodo/Glimt il tecnico lo descrive come squadra forte, veloce e brava nel blocco basso e in contropiede, pericolosa quando riconquista palla.

Sulle critiche e il ko di Venezia

Sulla gara di Venezia Allegri ha ammesso un primo tempo poco brillante e un secondo più convincente, ma ha definito negativo il risultato. Ha ricordato la serie interrotta di due vittorie e un pareggio. In Champions, ha detto, il Napoli non ha ancora ottenuto il risultato che cerca. E la risposta alle voci in giro non è mancata: