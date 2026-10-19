Napoli-Bodo/Glimt, Allegri in conferenza: “Crisi? Dobbiamo uscirne!”, poi su critiche e Venezia…

Napoli-Bodo/Glimt, Allegri in conferenza: vincere in Champions cambierebbe le cose, ma il tecnico chiede più precisione e convinzione contro il Bodo/Glimt.
Uscire dalla crisi: obiettivo chiaro
Il tecnico, intervenuto nella conferenza stampa di rito al match di Champions League contro il Bodo/Glimt, ha dichiarato la volontà di uscire da questo periodo buio:
“Da questi momenti ci dobbiamo passare e dobbiamo uscirne, lo possiamo fare solo noi. Dobbiamo cercare quel risultato che ci manca, ma vincendo domani potremmo vedere le cose diversamente, anche se bisogna migliorare sempre in diverse cose: come? Con totale serenità, senza l’ansia da prestazione o la fretta”.
Sul Bodo/Glimt il tecnico lo descrive come squadra forte, veloce e brava nel blocco basso e in contropiede, pericolosa quando riconquista palla.
Sulle critiche e il ko di Venezia
Sulla gara di Venezia Allegri ha ammesso un primo tempo poco brillante e un secondo più convincente, ma ha definito negativo il risultato. Ha ricordato la serie interrotta di due vittorie e un pareggio. In Champions, ha detto, il Napoli non ha ancora ottenuto il risultato che cerca. E la risposta alle voci in giro non è mancata:
“I ragazzi stanno facendo bene, mi dispiace che ci sono alcuni criticati oltremodo, ma fanno parte della rosa e se sono stati scelti dal Napoli significa che dovrebbero essere in condizione di giocare nel Napoli. Vanno difesi ed aiutati anche nei momenti difficili, hanno tutti la mia fiducia. Dobbiamo buttarne a mare ogni giorno 10 perché uno gioca male? Il mercato è chiuso, non è che possiamo cambiarne ogni giorno 10. Serve rialzare la testa e dimostrare che si può stare nel Napoli”.