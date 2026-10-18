Napoli in crisi dopo il Venezia: Bodo e Roma saranno decisive

Napoli in crisi dopo la sconfitta col Venezia: secondo la Gazzetta dello Sport, le sfide con il Bodo e la Roma saranno decisive per il futuro.

Napoli: crisi di personalità più grave di quella tecnica

La Gazzetta dello Sport descrive un Napoli che avrebbe perso il filo dopo il ko con il Venezia. Il quotidiano parla di confusione tattica, prestazioni individuali giudicate di scarso livello ed errori decisivi.

Secondo la stessa fonte, il presidente De Laurentiis non sarebbe soddisfatto. Per la Gazzetta il deficit di personalità pesa più delle carenze tecniche, perché la squadra avrebbe sbagliato approccio alla partita e non sarebbe riuscita a recuperare nonostante diverse occasioni.

Il match di martedì col Bodo e quello di sabato con la Roma sono perciò come passaggi decisivi per il futuro del Napoli. Allegri e i suoi non potranno commettere altri errori.