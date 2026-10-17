Meret difende il Napoli: “Non abbiamo fatto una brutta partita. Siamo un gruppo forte”

Alex Meret ha parlato a Dazn al termine di Venezia-Napoli. Il portiere ha difeso la prestazione della squadra e ha indicato il modo in cui questo gruppo può rialzarsi da questo momento complicato.

Meret su Venezia-Napoli: “Puniti da una disattenzione”

Intervenuto a Dazn, Alex Meret ha parlato della prestazione del Napoli di oggi in modo non totalmente negativo:

“Ci sta mancando continuità. Avevamo fatto una grande gara contro il Frosinone, poi sono arrivate queste due sconfitte. Oggi non abbiamo fatto una brutta partita, siamo stati puniti per una disattenzione. Siamo delusi, ma bisogna stare uniti, lavorare e credere in quello che stiamo facendo. Oggi era una partita che si poteva vincere tranquillamente per quanto creato. Dobbiamo continuare a lavorare uniti e sacrificarci uno per l’altro perché dobbiamo uscire da questo momento”

Il portiere pensa che la prestazione azzurra sia stata positiva, anche dal punto di vista difensivo:

“Non abbiamo concesso niente nel primo tempo, siamo stati concentrati. Nel secondo tempo purtroppo c’è stato questo mezzo errore che ci ha punito, ma a parte una mezza ripartenza loro non abbiamo rischiato. Sono episodi che capitano, oggi dal punto di vista difensivo non abbiamo fatto male. Analizzeremo l’errore, l’equilibrio non deve mai mancare”.

Il momento del Napoli: “Siamo un gruppo forte”

Meret, infine, parla di un gruppo che ha ancora fiducia nonostante l’assenza di risultati. La squadra saprà rialzarsi anche da questo momento come ha sempre fatto in questi anni: