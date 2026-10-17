Allegri esonerato? I nomi in circolazione come possibili sostituti per la panchina del Napoli

Una parte della tifoseria del Napoli chiede con insistenza l’esonero di Massimiliano Allegri. La richiesta si è fatta più rumorosa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Venezia, e ora circola una lista di allenatori attualmente senza panchina che potrebbero teoricamente subentrare.
Tra i profili citati figurano anche ex commissari tecnici di nazionali importanti: Gareth Southgate (Inghilterra), Didier Deschamps (Francia) e Roberto Martínez (Portogallo). Nella stessa lista compaiono Pep Guardiola e Arne Slot, considerati però difficili se non impossibili da ingaggiare a stagione in corso, principalmente per via degli elevati costi legati ai loro contratti.
I candidati ritenuti più realisticamente accessibili sono allenatori reduci da esperienze di club o italiani con l’ultima esperienza all’estero: Vincenzo Montella, Thiago Motta, Igor Tudor, Stefano Pioli, Roberto D’Aversa e Rudi Garcia. Nella lista viene menzionato anche Antonio Conte, definito però un «amore impossibile».
Esclusi invece dalla rosa dei candidati Fabio Grosso, Cuesta e Domenico Tedesco, poiché reduci da esperienze in Serie A già concluse nel 2026, circostanza che ne impedirebbe l’ingaggio.