Voci di tensione tra Allegri e Manna, Il Mattino svela la verità: avete sentito?

Secondo quanto riportato da Il Mattino, le voci su un clima teso tra l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna all’indomani della partita contro il Villarreal non trovano riscontro. Il quotidiano smentisce le indiscrezioni circolate su presunti malumori e sguardi tesi tra i due, definendole infondate.

I due, insieme al resto della dirigenza presente al centro sportivo, si sarebbero ritrovati il giorno successivo a Castel Volturno per lavorare alla ricerca di soluzioni ai problemi emersi. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte:

“Qualcuno aveva sussurrato di musi lunghi e sguardi tesi tra l’allenatore e il direttore sportivo Manna dopo Vila-real, ma nulla di più falso: entrambi si sono rimessi subito al lavoro ieri nelle segrete di Castel Volturno – con il resto della dirigenza presente al centro sportivo – per trovare una via d’uscita dai problemi”.