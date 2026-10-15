Allegri-Manna, lungo confronto ieri a Castel Volturno: problemi della squadra e interventi sul tavolo

Il Napoli si trova in un periodo di diffioltà: Allegri e Manna fanno il punto a Castel Volturno dopo quattro sconfitte in otto gare stagionali, con ancora zero punti in Champions League. A riportarlo è Il Mattino.

Allegri-Manna: smentiti sguardi tesi

Secondo quanto riporta Il Mattino, il tecnico e il direttore sportivo Manna si sono confrontati a lungo il giorno dopo la gara di Villarreal, insieme alla dirigenza.

Il quotidiano smentisce le voci di tensioni tra i due. Il confronto ha riguardato i problemi della squadra e gli interventi necessari nell’immediato, non solo sul mercato.

Gennaio e le due o tre integrazioni: il calendario immediato

L’allenatore ritiene che la rosa abbia bisogno di due o tre integrazioni a gennaio. Per ora, però, l’attenzione è sulle prossime gare contro Venezia e Bodo/Glimt. Con meno di due vittorie potrebbe aprirsi la prima crisi dell’anno.

Il Napoli ora ha il dovere di rispondere positivamente sul campo dopo tanti risultati negativi dall’inizio della stagione. La squadra ha bisogno di una scossa e deve darla anche ai tifosi.